Il "105XMasters" prepara lo sbarco al motto ’Welcome to jungle beach’

105XMasters, dal 12 al 20 luglio divertimento, sport e musica e oltre 30 discipline sportive rinnovano l’appuntamento sul lungomare Mameli. Il motto di quest’anno è un invito irresistibile: "Welcome to jungle beach". Un invito a entrare in un mondo dove l’energia selvaggia dello sport incontra il ritmo travolgente della musica, il tutto immerso in un’atmosfera naturale, libera e vibrante come una giungla tropicale sulla spiaggia. Per vivere un’esperienza intensa, fuori dagli schemi. Come da tradizione, l’inaugurazione sportiva sarà affidata all’Albarun il 12 luglio: una corsa non competitiva aperta a tutti, ideale per godersi la bellezza della spiaggia e della città di Senigallia alle prime luci dell’alba. La giornata proseguirà poi con innumerevoli opportunità per mettersi alla prova, tra cui Ocr-x (uno speciale telaio per il fitness che si adatta a molteplici discipline), Sup e una vasta gamma di corsi fitness.

E la sera un opening party darà il via a nove serate indimenticabili, trasformando la spiaggia di Senigallia in un grande palcoscenico a cielo aperto. Rovere, Sarafine, Darren Price, Joan Tiele, Exotago, Collazio, Hu, Paula Tape saranno tra gli ospiti più attesi delle serate targate 105Xmaster. L’emittente radiofonica, con i loro speaker animerà anche i pomeriggi del village dove verranno presentate tantissime novità, oltre alla possibilità di cimentarsi in sport estremi e tantissimi sport di acqua. 105XMasters rappresenta da sempre un evento nell’evento, unico nel suo genere e da sempre molto seguito. Un’occasione per poter vedere dal vivo degli spettacoli sportivi singolari dei tanti campioni che faranno visita al village.

"Siamo pronti per la 14esima edizione di 105XMasters - affermano gli organizzatori - il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica, combinando la passione per lo sport con il puro divertimento, in una cornice spettacolare come quella di Senigallia. Invitiamo tutti a seguirci per scoprire le numerose sorprese che abbiamo in serbo" spiegano gli organizzatori. L’organizzazione invita tutti gli interessati a rimanere sintonizzati sui canali ufficiali di 105XMasters per i prossimi aggiornamenti e per non perdere nessuna novità. L’appuntamento è quindi fissato: dal 12 al 20 luglio la spiaggia di Senigallia vibrerà di nuova energia. Per prenotare i corsi, acquistare i workshop o i biglietti per le serate in riva al mare si potrà utilizzare a breve anche l’App ufficiale XMasters.