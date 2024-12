"Il 2024 mi ha messo a dura prova"

Gianmarco Tamberi affida al suo profilo Instagram e alla fantasia di un fumetto che lo raffigura in alcuni momenti importanti della sua carriera, i pensieri per il 2024 che sta finendo e per l’anno che sta arrivando: "Il 2024 – scrive l’altista anconetano, campione olimpico e mondiale – mi ha messo alla prova: tante soddisfazioni e diversi ostacoli da dover affrontare. Ma una cosa è certa, quello che fa sempre la differenza è sapersi rialzare e rimettersi in gioco. Le vittorie che arrivano subito dopo le delusioni sono decisamente le più belle".

Le immagini allegate sono esplicite: un paio di scarpe con le molle (ricordate la famosa gag dopo la gara?), la fede del matrimonio con Chiara Bontempi che cade nella Senna in occasione della giornata inaugurale delle Olimpiadi di Parigi, il ringraziamento al pubblico che lo acclama dopo la sfortunata Olimpiade costellata da problemi fisici dovuti alle coliche renali, la terza vittoria della Diamond League per "Half shawe". Un messaggio quello di Gimbo Tamberi che sa anche di rinascita e di fiducia nel futuro. L’atleta anconetano, dopo la confessione a Belve, ha fatto capire di voler continuare a stupire.