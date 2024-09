Il borgo si tuffa nel medioevo

Il borgo di Falconara Alta è pronto a tuffarsi nell’atmosfera medievale grazie alla nuova edizione de Lo Castello Antiquo, in programma sabato e domenica. Il festival sarà dedicato alla poesia ed è cofinanziato dalla Regione Marche nell’ambito del circuito Marchestorie. Le due giornate trascorreranno tra cortei storici, partite a scacchi in una enorme scacchiera alla Corte del Castello, spettacoli di falchi e rapaci, dimostrazioni d’armi d’epoca, teatro dei burattini, raccontastorie e declamazione di poesie. Tra i principali appuntamenti il banchetto medievale alla corte del conte (sabato) e la cena con delitto (domenica). L’associazione Iride, in collaborazione con il Comune, ha organizzato la rievocazione ponendo al centro della narrazione i Conti Cortesi, che hanno fatto costruire il Castello. Per l’assessore alla Cultura Marco Giacanella, "Lo Castello Antiquo è un modo coinvolgente per scoprire la storia di Falconara. Ringrazio la Regione che ha riconosciuto la valenza culturale dell’iniziativa, oltre a tutte le associazioni e gli artisti che renderanno le due giornate ricche di attrazioni".