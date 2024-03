Il Bravi Quartet al Fork tra cantautori italiani e le star internazioali

Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi. Il Fork, in via dell’Indipendenza a Marzocca ha preso il proverbio alla lettera. Nel locale oggi si festeggerà con una serata all’insegna della musica live, oltre che della buona cucina. Sul palco salirà il Bravi Quartet, composto da Vanessa Bravi, David Mancinelli, Emiliano Filipponi e Fabrizio Carletti. I quattro proporranno un variegato mix musicale, incentrato sul repertorio di alcuni grandi cantautori italiani, come Ivano Fossati e Fabrizio De Andrè, ma anche di quello di celebri rockstar straniere, come Elton John. La giornata inizia già nel pomeriggio, alle ore 18, con aperitivi e cocktail. A seguire la cena, con menù alla carta. Per chi arriva dopo cena consumazione al bar obbligatoria (minimo 5 euro). Prenotazioni 0719257096.