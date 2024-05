Il campo delle Saline intitolato a tre giovani

La città ricorda tre giovani ragazzi, e calciatori, le cui vite sono state spezzate troppo presto. Il campo da calcio di Senigallia che sorge nella zona degli impianti sportivi delle Saline da oggi avrà un nome, anzi tre, quelli di Michele Barchiesi, Christian Durazzi e Daniele Pongetti. Cerimonia di intitolazione dalle ore 16 odierne, con la presenza della scuola di musica Padovano e esibizione di Vigor, Senigallia Calcio e Polisportiva Senigallia. Michele Barchiesi morì in un incidente stradale a 16 anni nel 2012, Cristian Durazzi ne aveva 6 quando morì anch’egli in un incidente, nel 2020, mentre Daniele Pongetti ne aveva 16 quando nel 2018 rimase tra le vittime della Lanterna Azzurra a Corinaldo. "Tre tragici fatti che hanno segnato profondamente la città di Senigallia, dove vivevano i giovani" si leggeva nella delibera attraverso la quale il Comune di Senigallia ufficializzava l’intitolazione. Il campo delle Saline recentemente è stato caratterizzato da lavori tra cui il rifacimento del manto in sintetico ed è regolarmente utilizzato da centinaia di promesse dei settori giovanili senigalliesi: settori giovanili senigalliesi di Vigorina e Senigallia Calcio di cui facevano parte Michele, Christian e Daniele la cui presenza è ancora viva nei ricordi dei tecnici e dei compagni di allora, come degli insegnanti che li guidavano negli istituti. Andrea Pongetti