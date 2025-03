Il cantautore Atarde protagonista alle audizioni di "Musicultura"

Un cantautore anconetano fa bella mostra di sé alle Audizioni live di ‘Musicultura - Festival della canzone popolare e d’autore’, in corso fino a sabato al Teatro ‘Lauro Rossi’ di Macerata. E’ Atarde, applauditissimo dal pubblico, che tra l’altro è stato il primo artista marchigiano ad esibirsi alle audizioni della rassegna.

Il ventitreenne Leonardo Celsi, questo il vero nome dell’artista, è stato accompagnato dal maestro Francesco Taucci alle tastiere, Alessandro della Lunga alla batteria e Nicola Marconi alle chitarre. Con il loro contributo ha presentato i brani ‘Alba Adriatica’ e ‘Temporale’, che hanno in comune un tema a lui caro: il mare.

Le sue canzoni, apprezzatissime dal pubblico presente, sono figlie dell’indie italiano e internazionale e si caratterizzano per una ricerca melodica con sonorità contemporanee in un immaginario polifonico, sfocato e nostalgico.

Atarde firma nel 2021 come autore per Universal Publishing e pubblica il disco ‘Difetti di forma’ nel 2022, a cui segue l’ep ‘Muschio’ nel 2024. Dopo aver vinto il concorso ‘1M Next’, suona il suo singolo ‘Muschio’ al concerto del Primo Maggio 2024 al Circo Massimo di Roma, dove tra l’altro si è esibito senza aver fatto nessuna prova, neanche un banale soundcheck. Segue nell’estate 2024 il suo primo tour estivo in giro per l’Italia.

Leonardo Celsi, ex alunno del liceo scientifico ‘Galilei’, è molto legato alla propria città. Lo scorso anno, in piazza del Papa, è stato protagonista dell’evento ‘Mercoledì Universitario con Atarde’ organizzato in collaborazione con il progetto ‘Ancona Città Universitaria’. Anche in quell’occasione gli ascoltatori gli hanno tributato lunghi applausi, riconoscendone l’indubbio talento sia per quel che riguarda la musiche che i testi. Talento noto ormai da tempo a livello nazionale.