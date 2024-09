Il caso Bastianelli? Si tratta in segreto

Il consigliere comunale di minoranza Giacomo Petrelli presenta un’interrogazione su uno dei membri del suo staff e il sindaco chiede che venga discussa in ‘segreto’. Il funzionario del suo staff in questione è Francesco Bastianelli, finito nella bufera per le presunte trattative parallele tenute con una cordata di imprenditori intenzionata a rilevare la società di calcio dell’Ancona; trattative non avallate e portate avanti in maniera poco chiara da Bastianelli secondo Silvetti e la giunta. Da qui l’annuncio dell’avvio di una procedura che dovrebbe portare alla revoca dell’incarico del candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali del 2023 dove ha portato 500 voti per la futura maggioranza di centrodestra. Revoca annunciata, ma di fatto a oltre un mese dalla comunicazione Bastianelli, assente per la malattia in questi giorni, risulta ancora alle dipendenze di Palazzo del Popolo. Una vicenda che rischia di diventare scivolosa per il sindaco e la sua squadra. Rispondendo all’interrogazione a ‘microfoni spenti’ Silvetti ha ribadito quanto riportato dal Carlino in un articolo di fine agosto, confermando la volontà di revocare l’incarico a Bastianelli e di non sostituirlo con altri membri della maggioranza.