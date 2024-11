Il comitato ordine pubblico con Piantedosi

È attesa per venerdì la visita ad Ancona del Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Una visita pianificata da tempo in cui si prevede che il titolare del Viminale partecipi a una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica al Palazzo del Governo, sede della prefettura dorica. L’arrivo di Piantedosi nel capoluogo dorico è previsto per la mattinata di venerdì, successivamente il ministro dovrebbe spostarsi a Macerata per un altro incontro nella locale prefettura. Piantedosi, nel corso della sua giornata nelle Marche, incontrerà anche i prefetti delle altre province. Non è chiaro al momento l’ordine del giorno che il ministro seguirà durante la sua presenza in prefettura ad Ancona. Non ci sono emergenze particolari nel nostro territorio, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, per cui la seduta del Comitato servirà per fare il punto sulla situazione generale in cui versa il territorio sotto quel profilo. Sul tavolo, oltre alla situazione generale della sicurezza ad Ancona città e in provincia, non dovrebbe trovare spazio l’argomento del Cpr, il Centro permanente per i rimpatri che proprio il Viminale sta già realizzando nell’area dismessa dell’ex aeroporto militare di Falconara: "Non se ne parlerà perché il Ministro presenzierà a una riunione del Comitato Provinciale per la sicurezza che riguarda il sottoscritto e il prefetto, poi allargato alle altre forze dell’ordine, e non alla Regione e al Comune di Falconara _ precisa il prefetto Saverio Ordine _. Nel nostro territorio ci sono diversi argomenti da trattare e noi abbiamo dimostrato, anche organizzando il G7, che la situazione generale è abbastanza tranquilla. In questi anni, sul fronte della sicurezza, sono state fatte tante cose positive". Ufficialmente dunque nessun accenno sulla struttura di cui il Carlino ha anticipato la notizia il 1° ottobre scorso. La fase preliminare, uno studio geofisico del terreno e dell’area dove sorgerà il Cpr delle Marche, dovrebbe essere terminata e presto inizierà l’allestimento del centro. Ieri mattina, in vista dell’arrivo di Pianteosi venerdì, in prefettura si è svolta una riunione operativa alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine e delle amministrazioni territoriali.