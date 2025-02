Il comitato "Stop a Edison" in trasferta: protesta durante il convegno per Amazon

La protesta dell’Assemblea permanente Stop Edison contro l’impianto per il trattamento di rifiuti "in trasferta" al convegno su Amazon, organizzato dal gruppo Monsano Insieme all’auditorium di via Falcone. Una delegazione del "fronte del no" al progetto di Edison, infatti, vista la folta presenza di amministratori, compreso il sindaco di Jesi Fiordelmondo e il presidente della Provincia Carnevali, e di oltre 120 persone, ha manifestato in maniera "pacifica e silenziosa" il proprio dissenso, pur all’interno di un approfondimento che aveva a che fare con il nascituro centro per la logistica.

Ma la battaglia sull’impianto Edison continua. La società, dopo la richiesta della Provincia di ricevere chiarimenti sull’idoneità del titolo per la disponibilità dell’area per la corretta applicazione del regolamento del Consorzio Zipa, ha inviato risposta all’Ente dal quale si attende la pronuncia. Jesiamo ha chiesto a Fiordelmondo di condividere con i consiglieri "quanto determinato da Edison in riferimento ai rilievi sollevati per il mancato rispetto delle prerogative del regolamento del Consorzio Zipa, come confermato dallo stesso commissario liquidatore".