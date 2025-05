Il Comune accoglie le richieste dei ragazzi: campo da basket ok

La mano dei vandali e i segni del tempo sono i principali motivi dell’usura di diversi arredi urbani e parchi giochi di Serra San Quirico, la cui amministrazione si sta adoperando per correre ai ripari. "Come richiesto dal Consiglio comunale e dalla Giunta dei ragazzi e delle ragazze, la somma prevista nel bilancio comunale per le loro attività è stata impiegata per l’acquisto di canestri, tabelloni e protezioni per il campo da basket del parco della Pace. Le nuove attrezzature sono state installate questa mattina e preghiamo tutte e tutti di averne la massima cura. Ringraziamo i ragazzi e le ragazze del Consiglio Comunale che con un gran senso civico e spirito di partecipazione hanno collaborato".

A informare la cittadinanza è il gruppo Rinascita – Serra San Quirico. Non è tutto: "Sono stati eseguiti lavori di manutenzione al monumento ai caduti di Sasso. I pilastrini versavano da molto tempo in uno stato di avanzato degrado, le parti sommitali sono state quindi sostituite e dipinte. Ringraziamo, oltre agli operai comunali, anche tutti coloro che ci hanno aiutato a restituire decoro al monumento. Purtroppo da anni risultano mancanti due delle foto dei caduti ricordati, nelle prossime settimane pertanto ci impegneremo nel loro recupero e saremo grati a quanti saranno in grado di fornirci informazioni. Sono stati portati a termine poi i primi lavori di sistemazione e manutenzione nel giardino della scuola dell’infanzia del plesso scolastico di via Berlinguer. Fra le diverse criticità si è deciso di intervenire subito sulla rampa di accesso".