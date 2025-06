Il Comune apre a Nie Wiem, Eliantonio:: "Discussione sulle iniziative culturali"

"I bandi sono diversi, ma con l’associazione Nie Wiem potremo presto avviare una discussione sulle iniziative culturali al Cardeto". Angelo Eliantonio, assessore con delega alle attività commerciali risponde all’interrogazione di Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi) che chiedeva la possibilità di far recuperare a Nie Wiem un anno dell’accordo di gestione del FarGo, il bar culturale all’aperto attivo nell’estate del 2018; un accordo biennale, ma nel 2019 non fu possibile per lavori alla fortezza e poi arrivò il Covid: "La precedente amministrazione ma anche questa non hanno trovato un accordo con Nie Wiem _ ha detto Pesaresi _ che ovviamente è più alla ricerca di spazi culturali piuttosto che bar e ristoranti. È impossibile fare qualcosa, sia per il bando demaniale promosso di recente che per altri spazi, vedi la Polveriera Castelfidardo’". Una domanda a cui Eliantonio ha risposto punto per punto: "Il bando del 2018 era del Comune, questo è stato pubblicato dal Demanio e i due siti sono su aree limitrofe, ma differenti. Ho fatto delle verifiche e mi sono accorto che in passato ci sono stati degli errori nelle procedure di affidamento. Nie Wiem potrà partecipare a questo bando, ma con l’associazione abbiamo avviato un dialogo. Sulla Polveriera Castelfidardo abbiamo detto no perché ci sono altre idee lì, diverso è il discorso per il vecchio manufatto con pergolato nel piazzetta alberata sotto il faro vecchio (dove nel 2018 si è svolto FarGo, ndr.). Con la collega Marta Paraventi di recente abbiamo effettuato un sopralluogo molto positivo".