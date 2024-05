Il Comune attrezza a Torrette un tratto di spiaggia dedicato ai cani

Il Comune di Ancona attrezzerà a Torrette un tratto di spiaggia dedicato ai cani. Il progetto è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta su proposta dell’assessorato alla Tutela degli animali, per promuovere la fruizione di spiagge pubbliche amiche degli animali.

L’area, che sarà gratuita e sperimentale per la stagione balneare 2024, si chiamerà Bau Beach e si trova in prossimità della stazione ferroviaria. E’ dotata di docce, servizi igienici, e anche di percorsi di accesso per le persone con disabilità, essendo già utilizzata come spiaggia libera.

Il Comune attrezzerà poi la spiaggia a proprie spese, recintandola con pali di legno e corde e delimitando il relativo tratto di mare con gavitelli fino alla profondità di sicurezza di legge (1 metro di altezza). L’uso sarà consentito ai cani accompagnati e saranno individuati due percorsi di accesso riservati. Sarà inoltre predisposto un impianto di doccia per i cani.

Le disposizioni normative per l’utilizzo corretto della Bau Beach saranno evidenziate con cartelli appositi e sarà allestita un’isola ecologica per la raccolta di rifiuti e deiezioni animali.

L’atto di giunta prevede la richiesta di concessione dell’area all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ente gestore del tratto di litorale. Come corrispettivo della concessione, il Comune di Ancona dovrà corrispondere un canone di 3.225 euro per l’anno 2024, al netto di imposte e altri costi tecnici. Gli uffici dell’Area Pianificazione Urbana e Ambientale - Urbanistica, Porto, Mobilità hanno già avviato gli elaborati progettuali per la realizzazione.