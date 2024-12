Il Comune di Camogli assume operaio necroforo

Opportunità di lavoro al Comune di Camogli che ha indetto una selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto di operaio specializzato necroforo, a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare, oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, serve l’attestato del periodo scolastico obbligatorio, attestato professionale di addetto alle operazioni cimiteriali e sepolture, necroforo, esperienza lavorativa di almeno sei mesi (presso aziende, enti pubblici o privati in attività oggetto del concorso). In alternativa all’attestato professionale è sufficiente l’iscrizione al corso formativo, con l’obbligo di acquisire l’attestato professionale entro la scadenza del periodo di prova: in mancanza, il periodo di prova si intenderà non superato. Prevista anche una prova pratica. Domanda entro l’11 dicembre tramite il portale www.inpa.gov.it