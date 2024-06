Il Comune partecipa all’asta dell’ex Asl

Immobile di via Ciavarini, il Comune parteciperà all’asta per aggiudicarsi l’edificio che per anni ha ospitato servizi dell’azienda sanitaria locale. Una partita da quasi 760mila euro che Palazzo del Popolo vorrebbe aggiudicarsi per utilizzare quel plesso a ‘housing sociale’. Il procedimento è stato affrontato in fase di Commissione e poi è arrivato il via libera dal Consiglio comunale. Il palazzo in questione, vuoto da anni, si trova in via Ciavarini, una strada secondaria che da via Torresi arriva a Largo Staffette Partigiane, dunque alle spallo dell’ex campo sportivo Piano san Lazzaro dove sono in corso i lavori per il nuovo mercato. L’edificio sarebbe perfetto per essere trasformato in appartamenti di ‘housing sociale’ visto che è già diviso in 15 appartamenti di metrature molto limitate, da un minimo di 35 a un massimo di 84 metri quadrati (la maggior parte, 10 appartamenti, sono grandi 52 metri quadrati).