Il Conero golf club rilancia la sua attività e si candida per gli Open d’Italia Disabili 2024

Ha fatto visita al Conero golf di Sirolo l’assessore regionale allo Sport Chiara Biondi. Il direttore della struttura, Roberto Malatini, ha organizzato a bordo di golf cart un mini tour del campo, unico percorso a 18 buche delle Marche che si estende su 70 ettari all’interno del Parco del Conero, illustrando le peculiarità biocompatibili del territorio e le attività che vengono svolte. Particolare attenzione è stata posta all’attività giovanile e alla scuola di golf per disabili: "Il nostro impegno – ha detto Malatini – è di aprirci al territorio come impianto sportivo fruibile da tutti e non essere più considerati un circolo chiuso per pochi privilegiati". L’incontro è stata l’occasione per ufficializzare insieme all’assessore Biondi, la candidatura del Conero Golf come sede dell’Open d’Italia Disabili 2024: "Crediamo che sia un evento che possa qualificare e dare lustro alla nostra Regione a livello internazionale – ha riferito Michele Emili del Comitato promotore dell’Open d’Italia di Paragolf 2024 -. Il board organizzativo è stato costituito e la richiesta inviata alla Federazione italiana golf".