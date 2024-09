"Il convegno con Lepore non è iniziativa di parte"

Un convegno finanziato dal Comune con 4mila euro e associato a Jesi Citta Futura, la coalizione di maggioranza e quindi iniziativa di parte? Dopo le accuse di JesiAmo sul convegno che il 20 settembre ospiterà al teatro Moriconi tra gli altri il sindaco democrat di Bologna Matteo Lepore, dalla maggioranza Jesi in Comune sostiene di no e spiega: "L’Alleanza per le Transizioni Giuste è un progetto che ha l’obiettivo di coinvolgere e mettere in rete amministratrici locali, attiviste, funzionarie, imprenditrici e ricercatrici al fine di favorire lo scambio di buone pratiche e politiche e realizzare una piattaforma per connettere e rafforzare chi è in prima linea nel costruire una transizione giusta, inclusiva e sostenibile su vari temi: lavoro, casa, ambiente, istruzione, mobilità, salute, diritti e digitalizzazione. Sarà un seminario incentrato sul futuro delle città di dimensioni medio-piccole, posizionate tra i grandi centri metropolitani e le zone interne e con focus in particolare su due tematiche: la transizione urbana e il welfare di comunità. Se JesiAmo la considera una cosa di parte (cioè di sinistra) – concludono - è perché evidentemente si dichiara estranea a questi temi, distante dalle associazioni coinvolte e ostile alla collaborazione tra istituzioni".