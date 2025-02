Il Corso di Filottrano aperto al traffico e ai parcheggi

Dopo la sperimentazione condotta nel mese di dicembre e dell’apprezzamento ricevuto, l’Amministrazione comunale di Filottrano ha deliberato la conferma dell’apertura al transito e al parcheggio del centralissimo corso del Popolo, nel tratto compreso tra la statua di Ottrano e l’Arco, tutte le sere fino a mezzanotte inclusi i giorni festivi, durante i quali la parte alta del corso rimarrà chiusa. In occasione di eventi, l’intero corso sarà isola pedonale per garantire lo svolgimento delle manifestazioni. Il sindaco Luca Paolorossi dice: "Questa decisione mira a favorire l’accessibilità, incrementare la disponibilità di parcheggi e valorizzare la vitalità di corso del Popolo, punto di riferimento per la nostra comunità".