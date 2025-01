Il Cus Ancona vince a Corinaldo

Calcio a 5, l’Audax Senigallia perde in casa. Lo Jesi vince, superando il Corinaldo (sconfitto dal Cus Ancona) e piazzandosi al secondo posto. L’Atletico Chiaravalle vince lo scontro al vertice ed è prima.

In serie A2 l’Audax 1970 S. Angelo dura fino al 4-4. Poi, negli ultimi minuti, il 4-7 finale firmato Imolese. "Sul 4-4 eravamo in partita, poi c’è stato un errore in fase di impostazione – la disamina di Federico Olivi, due gol per lui -. Abbiamo pagato un po’ la lucidità di fare le scelte giuste in determinati momenti. Dopo il 4-5 abbiamo giocato con il quinto di movimento ed è lì che abbiamo subito il 4-6". Classifica: Roma 34, Russi 24, Lucrezia 22, Grosseto, Prato 21, Imolese 17, Grifoni 15, Rieti 13, Potenza Picena 10, Audax, Pontedera 7.

In serie B, Jesi va a vincere a casa dell’Etabeta Fano, diventando così la seconda forza del campionato. "Una partita molto equilibrata – racconta Luca Carnevali, autore dell’ultima rete -. Abbiamo segnato lo 0-1 a un minuto dalla fine su punizione, poi lo 0-2 su tiro libero (doppietta di Piersimoni, ndr) e lo 0-3 a un secondo dalla fine con il loro portiere di movimento. La penultima giornata del girone di andata eravamo a tre punti dalla zona playout, ora con tre vittorie di fila siamo secondi". Inaspettato il 9-2 del Cus Ancona ai danni del Corinaldo. La parola ai portieri. Diego Vittori, arrivato al Cus Ancona dalla A2: "Ringrazio il Potenza Picena che mi ha dato la possibilità di lasciare la società anche se in un momento di difficoltà. Il Cus Ancona mi ha fortemente voluto e non ho potuto non accettare. Per quanto riguarda la gara il Corinaldo è incappato in una partita no, perché conosco il suo valore, ma dall’altro lato il Cus ha fatto sì che non si esprimesse al meglio". Christina Perlini, estremo difensore corinaldese: "La squadra ha approcciato perfettamente la gara, meritavamo almeno un gol, poi però, per una serie di miei errori, ci siamo ritrovati sotto di quattro gol. Il risultato finale è la conseguenza della sfiducia che si è accumulata allo scorrere della partita".

Classifica: Faenza 24, Jesi 21, Corinaldo 20, Cus Macerata, Chieti 19, Etabeta Fano 18, Recanati, Teramo 16, Montegranaro 15, Cus Ancona 13, Real Dem 4.

In serie B femminile l’Atletico Chiaravalle vince lo scontro al vertice con il Futsal Hurricane (1-4) ed è prima. "Ottima vittoria - dice il tecnico rosanero Nicolò Molinelli -. Partita complicata, sapevamo avremmo dovuto metterci pazienza e qualità". Classifica: Chiaravalle 27, Virtus Romagna 25, Futsal Hurricane 24, Scandicci 15, Grisignano 14, Futsal Academy 13, Bo Ca Junior 11, Pisa 7, Terni 1.

Alice Mazzarini