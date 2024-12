Il derby a Castelferetti. Falconara, notte fonda

PARZIALI: 25-18, 25-22, 25-19

sabini castelferretti

3

volley game falconara

0

SABINI CASTELFERRETTI: Violini, Palazzesi, Bizzarri, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Licitra, Freddi, Marchetti (L1), Farinelli (L2). All. Silvestrini - Sciati.

VOLLEY GAME : Ionna, Mengoni, Ausili, Silvestrelli, Andreanelli, Greganti, Ricci, Magini, Terranova, Galdenzi, Sabbatini, Gucciardi, Ravellino (L1), Recanatini (L2). All. Persico – Matteucci. ARBITRI: Schino - Valeri.

Troppo grande la voglia di riscatto della Sabini dopo il brutto scivolone di Riccione. E poi al PalaLiuti arriva Falconara, per un derby sempre sentito. E nel palazzetto amico i ragazzi di Silvestrini-Sciati non sbagliano aggiudicandosi il derby in tre set su una mai doma Volley Game che perde per infortunio Terranova nel corso del primo set (problemi al ginocchio). Si fa festa sulla Torre dei Ronchi dopo una prestazione tutta grinta, cuore e tecnica dei castelfrettesi, con Giuliani e compagni che mostrano il carattere giusto. Per Falconara invece settima sconfitta di fila.