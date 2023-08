Il ds Colombo spinge l'Arconatese: "Non servono rinforzi" a Arconate (MI)

ARCONATE (Milano)

È tornata dal ritiro di Igea Marina l’Arconatese pronta a continuare la sua preparazione precampionato a Inveruno per essere di nuovo protagonista nel prossimo campionato di serie D. "I ragazzi agli ordini di mister Giovanni Livieri hanno svolto un ottimo lavoro, il ritiro romagnolo grazie alla famiglia Mantovani è una tradizione per i nostri colori ed è stato ancora una volta occasione utilissima perché i ragazzi cementassero ancora di più lo spirito di gruppo" fa sapere il direttore sportivo degli oroblù Enio Colombo (nella foto). "Il mercato al momento è chiuso, abbiamo però in prova due ragazzi del 2003 e del 2004 di Haiti molto interessanti che stiamo valutando con il nostro staff tecnico. Siamo del resto contenti del lavoro che il gruppo sta svolgendo in questa fase per farci trovare pronti all’avvio ufficiale della stagione di serie D" aggiunge il ds dell’Arconatese.

"L’inizio del campionato -prosegue- è stato differito, abbiamo ancora più tempo per affinare i meccanismi e disputare le nostre amichevoli con l’aggiunta il 26 di una trasferta a Borgosesia, dopo la partecipazione al Memorial Garavaglia tra il 22 e il 24 all’Angelo Moratti di Ossona con pure Rhodense e Magenta, per testare la chimica di squadra nell’esecuzione degli schemi di gioco e il livello di condizione atletica raggiunta".

Luca Di Falco