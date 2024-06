Il Festival Jazz parte con un tributo a Charles Mingus

Inizio folgorante per l’Ancona Jazz Summer Festival. La rassegna prende il via domani (ore 21.30) nella corte della Mole Vanvitelliana con un’esclusiva italiana: ‘Plays Mingus’, con il Colours Jazz Ensemble e il grande contrabbassista Boris Kozlov. Sul palco saliranno Giacomo Uncini, tromba, Massimo Morganti, trombone e direzione, Marco Postacchini, sax tenore e flauto, Simone La Maida, sax alto e flauto, Emilio Marinelli, pianoforte, e Massimo Manzi, batteria. Un estratto della splendida Colours Jazz Orchestra affronterà un repertorio legato alla musica di uno dei massimi jazzisti di sempre, il contrabbassista Charles Mingus. E per tale operazione oggi non esiste nome migliore di Boris Kozlov, attualmente impegnato come strumentista, arrangiatore e direttore musicale delle tre situazioni destinate a perpetuare il lascito compositivo del grande artista. Prevendite (ingresso 5 euro): Casa Musicale in corso Stamira e circuito Vivaticket.