Il fronte Capodanno. Concerto con Alex Britti: "Poi un dj internazionale"

Il dado è tratto: toccherà ad Alex Britti scaldare il pubblico di piazza Pertini per il Concerto di Capodanno. Alla fine l’amministrazione comunale ha fatto la sua scelta premiando il cantautore e abile chitarrista romano. L’accordo è stato chiuso tra la serata di martedì e la prima mattinata di ieri. La sua canzone marchio di fabbrica, "Mi piaci", assolutamente in linea social, farà sicuramente ribollire la piazza prima della mezzanotte, mentre la seconda parte del programma, dopo il conto alla rovescia, i botti e i salta tappi, sarà un dj set di grido a far ballare il pubblico. Nei prossimi giorni la firma sul contratto per la seconda star di Capodanno verrà ufficializzata: "Avendo potuto sbloccare l’ospite musicale principale, mantenendoci all’interno di un budget dato, a breve chiudiamo per il dj set" ha detto in conferenza stampa l’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio".

Fino alla fine sono stati due i nomi in ballo, Alex Britti appunto e Noemi, così come riportato nel nostro servizio del 13 novembre scorso quando avevamo prefigurato una scelta che potesse limitarsi ai due artisti. Decisivo, per la scelta, il costo dell’ospite e della serata nel suo complesso, con il Comune che spenderà circa 100mila euro: "Abbiamo anteposto il criterio dell’economicità, avevamo un budget che dovevamo mantenere e un artista piuttosto che l’altro avrebbe significato non poche migliaia di euro in più – ha aggiunto Eliantonio riferendosi al costo lievitato per Noemi che doveva aggirarsi attorno ad alcune decine di migliaia di euro in più, sforando di netto il tetto di spesa – Confermo, le differenze di prezzo tra un artista e l’altro erano importanti e insostenibili. La linea della nostra amministrazione decide per priorità e ogni euro speso per il Natale nel suo complesso lo dedichiamo prima di tutto agli operatori e alle associazioni di categoria che li rappresentano".

Eliantonio sta chiudendo anche per quanto riguarda l’ospite del gran finale di "Ancona che brilla", con il concerto della Befana. L’anno scorso aveva pescato bene con Tony Esposito e la sua Kalimba de Luna (concerto posticipato poi di una settimana a causa del maltempo): "Anche qui dobbiamo rispettare i limiti di budget che ci siamo imposti, ma siamo a buon punto – ha concluso l’assessore di Fratelli d’Italia – Pensiamo a un cantautore, un artista noto al pubblico nazionale e a un concerto particolare, magari rock and blues".

Pierfrancesco Curzi