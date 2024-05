Il futuro dell’ex Umberto I: "Poliambulatorio entro giugno. Nuova Rsa attiva a fine 2024"

"Il Poliambulatorio all’ex Umberto I attivo entro giugno e la nuova Rsa in servizio prima della fine del 2024". Sono queste le promesse, al netto degli inciampi procedurali purtroppo all’ordine del giorno, che si sente di fare il Direttore dell’Ast 2 di Ancona, Giovanni Stroppa. Sul passaggio del Poliambulatorio dall’attuale e storica sede di viale della Vittoria all’edificio che al piano terra ha ospitato per decenni il pronto soccorso dell’ex ospedale civile di largo Cappelli, siamo ai dettagli. Durante la seduta del consiglio comunale straordinario sulla sanità anconetana, il 26 febbraio scorso, lo stesso Stroppa aveva annunciato la sua volontà di attivare il nuovo Poliambulatorio entro giugno: "Un obiettivo assolutamente raggiungibile e da mantenere – spiega il direttore dell’Ast 2 al Carlino – Stiamo rispettando i vari step procedurali: entro metà maggio è previsto il collaudo generale del plesso, gli arredi sono stati ordinati e presto saranno a disposizione e giugno sarà il mese del delicato trasferimento delle attività dal Viale a largo Cappelli (i due edifici distano circa 500 metri l’uno dall’altro, ndr).

Rafforzamento delle specialità? "Intanto portiamo tutti i servizi da un sito all’altro, gli stessi che erano operativi al Viale lo saranno anche all’ex Umberto I, poi in futuro, visti gli spazi aumentati non è da escludere che verranno implementate altre specialità sanitarie per rafforzare il bacino d’utenza". Detto che i tempi per l’imminente inaugurazione stanno per essere rispettati, Stroppa ha in mente un altro traguardo molto importante, vitale per l’Ast 2, ma soprattutto per la città di Ancona: attivare la nuova Rsa nell’edificio che si trova sulla destra rispetto al futuro Poliambulatorio guardando frontalmente la facciata dell’ospedale civile: "Non posso darle una data precisa sull’inaugurazione della struttura residenziale per anziani – aggiunge Stroppa – ma vorrei chiudere la partita entro l’anno corrente. Sarebbe un grande risultato". Oltre ai due servizi vitali per il capoluogo durante la seduta consiliare ‘aperta’ sulla sanità di fine febbraio lo stesso Stroppa aveva accennato alla questione della Casa Rossa, la struttura riabilitativa residenziale e semiresidenziale di Salute Mentale dell’Ast. A causa del terremoto che ha messo in evidenza alcuni problemi statici, gli ospiti da più di un anno sono stati spostati in un altro sito, in attesa dei lavori di recupero e consolidamento: "Mi sono preso un impegno con le famiglie per risolvere entro il più breve tempo possibile questo disagio".