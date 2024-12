Il Generale Conforti al Comando Carabinieri

Il comandante della Legione Carabinieri Marche, generale di brigata Nicola Conforti, venerdì mattina si è recato al Comando provinciale della Montagnola per portare il suo messaggio di auguri natalizi a una rappresentanza di militari e consegnare di persona delle ricompense, concesse da lui ad alcuni carabinieri che si sono distinti in particolari operazioni di servizio. Tra loro, coloro i quali hanno portato avanti un’operazione antidroga culminata a maggio con quattro misure cautelari e 11 denunce e il militare che, sempre in quel mese, ha salvato il titolare di una ditta di Castelfidardo dopo un incendio.