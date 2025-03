Il gruppo cinofilo dorico per il centro Nemo

Bellissima iniziativa a favore del centro Nemo di Ancona, un’iniziativa organizzata a più mani con una nobile finalità: il gruppo cinofilo anconitano e il comitato di gestione del campo di addestramento Zac di via Giolitti hanno promosso un evento benefico a favore del centro clinico NE.MO. di Ancona, un’eccellenza del settore sanitario inaugurata tre anni fa presso le strutture dell’Ospedale Regionale di Torrette. La prova per cani da cerca e da ferma (su selvaggina liberata senza abbattimento) si è svolta nel weekend presso la Zona di Addestramento Cani in zona Aspio.