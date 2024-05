Il lungomare corretto e rivisto. Cancellati gli "sgorbi" in latino

Via a transenne e limitazioni dal cantiere, riaperta ieri pomeriggio la camminata sul lungomare di via XXIX Settembre. Alle 17 i tecnici del Comune e della ditta hanno lasciato campo libero ai cittadini per tornare a godersi uno dei luoghi del cuore della città. Sistemate a terra anche le lastre di marmo con le incisioni latine corrette dedicate all’arco di Traiano e a Porta Pia. L’altra buona notizia, dopo la riqualificazione generale dell’area, è il ritorno a disposizione dei circa 30 posti auto (sosta blu) che erano stati occupati dal cantiere. Come anticipato ieri dal Carlino, nessuna inaugurazione ufficiale al momento per motivi di par condicio elettorale, se ne riparlerà più avanti. Detto questo, un altro pezzo di Ancona sistemato grazie al lavoro di due giunte, quella precedente che ha avviato progetti e cantieri e quella attuale che ha concluso i percorsi. Le opere di via XXIX Settembre sono state autorizzate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ancona, Pesaro e Urbino. Il progetto esecutivo del completamento è stato suddiviso in due lotti funzionali. Si completa in questo modo il percorso che qualificherà la città storica dal punto di vista architettonico e culturale, di collegamento tra la Mole e i resti archeologici che si dipanano tra palazzo degli Anziani, il sacello medievale, fino alla casa del Capitano e ai resti del porto traianeo, che uno specifico progetto di recupero restituirà al capoluogo dorico, come punto di unione tra il mare e la città. Il primo lotto del progetto ha riguardato il tratto lineare che si sviluppa dopo la statua di Traiano e termina prima di Porta Pia per 200 mila euro. Il secondo lotto ha interessato il tratto che si sviluppa dopo Porta Pia e arriva fino all’ingresso del Mandracchio, per un importo complessivo dell’intervento di 320 mila euro. Dopo l’intervento relativo alla nuova illuminazione del fronte mare (I.T.I. Waterfront), che ha comportato la demolizione del massetto e della vecchia pavimentazione in piastrelle di cemento nel tratto di percorso pedonale compreso tra la statua di Traiano e Porta Pia, è stato possibile dare unitarietà e completezza all’intervento di riqualificazione; prima con la sostituzione della pavimentazione che va dalla fine della pavimentazione storica in pietra bianca prossima alla statua di Traiano fino all’inizio del nuovo pavimento che circonda la pavimentazione storica di Porta Pia.