Il mare fa danni agli stabilimenti di Portonovo

"Il mare è il mare". Parole velate di tristezza quelle di Edoardo Rubini dello stabilimento Emilia che nella giornata di ieri si è visto smantellare dalla tempesta che ha colpito Portonovo, il tetto e tutta la protezione che ogni anno pone a difesa del suo ristorante. "Fino a che non si studieranno delle barriere protettive – prosegue – non potremo mai stare sicuri". Il mare ieri è arrivato sino al parcheggio del lago Grande ed ha completamente allagato quello vicino ad Emilia che è divenuto il terzo lago di Portonovo. Il mare ha mangiato la spiaggia dalla Torre alla Capannina. Le onde da nord non hanno risparmiato i locali del ristorante Marcello e del Molo dove l’acqua è entrata allagandoli. "Le onde hanno rotto alcuni vetri del ristorante – ha detto Giacomo Giacchetti del Molo – e allagato il locale da cui abbiamo tolto secchi di ghiaia. Stiamo lavorando per tornare subito operativi". Al lavoro anche Marcello: "Stiamo ripulendo tutto – ha detto – da domani saremo pronti ad accogliere i nostri ospiti per Natale".

c.d.