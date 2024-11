Il Natale prende il via con l’evento per i golosi

Se ‘Choco Marche’, ormai da anni, rappresenta l’anticipazione del cartellone natalizio di Ancona, anche nella vicina Falconara ci si avvicinerà al periodo più atteso dell’anno nel segno della dolcezza.

Ed allora, dopo la splendida riuscita del 2023, ecco riproposta l’iniziativa delle ‘Delizie dei maestri pasticceri’. Sabato prossimo, infatti, via Bixio accoglierà gli artigiani del gusto e si trasformerà in una vera e propria strada del gusto e della qualità dolciaria.

La manifestazione di quest’anno, seconda edizione, promette di superare il successo di un anno fa, quando l’iconica strada del centro, tra l’isola pedonale e piazza Mazzini, venne letteralmente presa d’assalto da tanti cittadini, arrivati da tutta la provincia per farsi deliziare da torroni, panettoni, cioccolato e dolci innovativi, studiati da veri e propri artisti dal mondo della pasticceria, della panificazione e della torrefazione.

"La città è pronta ad accogliere di nuovo gli artigiani del dolce, consapevole che le specialità natalizie sono sempre molto apprezzate, sia da gustare con le persone care, sia come idea regalo", assicurano dal Castello. I professionisti arriveranno da Falconara, Ancona, Montemarciano, Jesi e Senigallia. Le ‘Delizie dei maestri pasticcieri’ animeranno il tratto pedonalizzato di via Bixio sin dal mattino, mentre nel pomeriggio è in programma la grande festa di inaugurazione con artisti internazionali e l’accensione dell’albero di piazza Mazzini. Nel frattempo la città è in fermento ed è già partito l’allestimento delle luminarie: Falconara sarà vestita a festa e si riempirà di colori e iniziative, che accenderanno la magia del ‘Falconatale’.

"L’obiettivo è quello di creare l’atmosfera di festa che riscalda gli animi di cittadini e visitatori", proseguono da piazza Carducci. Da mesi l’amministrazione comunale sta lavorando in collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, gli sponsor, i commercianti "per arrivare pronti a uno dei momenti più vivaci per la città, non solo sotto l’aspetto commerciale, ma anche quale occasione per unire cultura, territorio e solidarietà".

E proprio sulla solidarietà c’è grande curiosità nel conoscere le manifestazioni organizzate nella Castelferretti alluvionata a settembre, visto l’annuncio della Giunta di voler programmare "un Natale pieno di iniziative per permettere al paese di risollevarsi". Bisognerà attendere pochi giorni per l’intero cartellone, che – come da rituale falconarese – dovrebbe essere presentato in una conferenza stampa. Ad ogni modo è già iniziato il countdown verso Natale che "con manifestazioni e allestimenti invita i cittadini a vivere Falconara come luogo di incontro e condivisione", chiudono gli amministratori.