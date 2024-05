Il nuovo bando del Comune. Ecco le associazioni culturali che riceveranno i contributi

Bando per le manifestazioni d’interesse della stagione culturale 2024, il Comune ammette al contributo 34 delle 36 associazioni che avevano presentato richiesta di contributi. Come specificato nell’avviso, le attività ammesse dovevano rientrare in uno dei seguenti ambiti: danza, festival e rassegne, cinema, conferenze, mostre. La giunta ha proposto l’ammissione al contributo di 34 operatori, 4 per la danza, 22 per festival e rassegne, 1 per il cinema, 4 per le conferenze, 3 per le mostre. Ecco l’elenco. Danza: Danze Ottocentesche, associazione culturale Hunt, Fondazione regionale arte nella danza di Ancona, Viva el Tango. Festival e rassegne: Versante Aps, Pigrecozen, Amici della Lirica-Franco Corelli, Festival della Storia, Adriatico Mediterraneo, Ventottozerosei, Molesti Aps, Il Mascherone, Sulvic, Terzavia Odv, Malte, Nie Wiem, La Casa di Leo, Arci, Fondazione ‘Alessandro Lanari’, Terra di Nessuno, Amici della Musica G. Michelli, Vitamica C, Oratorio e Circolo Zona Musica Anspi, Luna Dance Center, Luna Academy, Cantieri Musicali. Cinema: Eclettica. Conferenze: Forma Formante, Identità Europea, Voci Nostre Amici Arte e Cultura, Arpsess. Mostre: Università della terza Età Unitre, ACTV 2, Cento55.

La maggior parte delle associazioni presenti nella lista sono note grazie all’attività svolta negli anni passati, sempre in collaborazione con la giunta comunale. Il nuovo sistema di diffusione dei contributi voluto dall’assessore alla Cultura, Anna Maria Bertini, ha ridotto di molto il valore complessivo (in totale i fondi per la cultura 2024 - tolti alcuni capitoli come Popsophia, Stupor Mundi ecc. – ammontano a 250mila euro, per ora finanziati solo in parte da una variazione di bilancio), ma ha allargato la platea delle associazioni coinvolte. Alcune delle quali sconosciute. A proposito di Stupor Mondi, l’associazione incaricata dal Comune, la Sulvic, ha già ricevuto i fondi per quegli eventi legati a Federico II, ma rientra anche nella lista delle Manifestazioni d’Interesse alla voce ‘Festival e rassegne’.

Le risorse finanziarie, come accennato poc’anzi, in corso di definizione, saranno pari a 250 mila euro, distribuite con importi massimi di contributo erogabile per singolo progetto differenziati a seconda dei settori: per la danza 10mila euro (dotazione totale di 35mila); per festival e rassegne 15mila euro (dotazione totale 100mila); per il cinema 12mila (dotazione totale 40mila); per le conferenze 10mila (dotazione totale 50mila); per le mostre 5mila (dotazione totale 25mila). La definizione dei contributi, in base alla graduatoria delle associazioni sarà effettuata dal Servizio Cultura e Turismo con atti successivi. Gli eventi culturali finanziati avranno luogo da questo mese fino alla fine dell’anno.

Pierfrancesco Curzi