Il nuovo programma di escursioni a piedi Oltre 800 eventi

Presentato il nuovo programma di escursioni a piedi 2023 di Marche Active Tourism. Il progetto – a cura di Risorse Cooperativa e Passamontagna Trekking – ha il suo fulcro nel portale www.activetourism.it e prevede oltre 800 eventi distribuiti lungo tutto l’anno.

Si tratta di una proposta dalle caratteristiche innovative per il settore turistico delle Marche, sia in termini di quantità che di qualità delle attività. Dalle facili passeggiate per famiglie fino ai sentieri di montagna più impegnativi, gli itinerari vanno dai Monti Sibillini al Monte Conero, da Frasassi al San Bartolo fino al Monte San Vicino. Una proposta che copre tutte le mete classiche del turismo attivo marchigiano con l’aggiunta di alcune proposte di nicchia.