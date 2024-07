Il paradosso: "Viaggiare senza barriere?. Bene, ma ne parlano in un luogo inaccessibile"

Turismo accessibile e barriere architettoniche, l’incontro dell’Ulisse Fest alla Loggia dei Mercanti è (quasi) off limits ai disabili. Lo denuncia la presidente dorica dell’Aniep, Maria Pia Paolinelli: "Quel luogo non è facilmente accessibile alle persone con disabilità. In due giorni, mi sono arrivate tante segnalazioni", esordisce. La presidente anconetana dell’Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti dei disabili lo definisce "un paradosso". L’incontro in questione è quello previsto per il prossimo venerdì 5 luglio (alle ore 18.30), dal titolo ´Viaggiare senza barriere´. Il punto è che per Paolinelli quel luogo sarebbe "inadatto". E infatti il Comune, immediatamente contattato dal Carlino, ha deciso di dare mandato di rivedere la location.

"Organizzare un incontro per parlare di barriere architettoniche in un palazzo la cui entrata è costituita da due gradoni enormi, di fronte al teatro delle Muse, è una contraddizione – evidenzia Paolinelli – Da sempre attenzioniamo la Loggia dei Mercanti – sottolinea – e l’unico accesso per i disabili si trova nel retro, dove una volta c’era il ristorante ´El vigolo´ (ora chiuso, ndr), vicino Portella Santa Maria. Per arrivare all’ascensore, ora come allora, si deve percorrere un vicoletto stretto e senza luce, sporco, con topi, sporcizia, zanzare e le auto parcheggiate ai bordi della carreggiata. Come si può – per assurdo – far entrare una persona disabile, anche autorevole, da quel vicolo? E poi siamo sicuri che l’ascensore funzioni? – si chiede – In passato, avevamo proposto l’abbattimento delle barriere architettoniche alla Loggia, ma la vecchia giunta disse che la situazione che avevamo prospettato, vista la strada a doppio senso, era impraticabile. L’amministrazione Silvetti ha approvato una mozione che prevede la copartecipazione del Comune per i negozi virtuosi che intendano apporre pedane amovibili all’ingresso affinché i disabili possano entrare nei negozi. È un passo avanti, sono contenta – commenta Paolinelli – Ma ad oggi la Loggia rimane di fatto inaccessibile a chi, come me, è in carrozzina". E ancora: "Mi chiedo perché si sia scelto questo luogo e non, ad esempio, la Mole Vanvitelliana, di gran lunga più fruibile. Insomma, non possiamo parlare di barriere architettoniche in un luogo in cui le barriere sono conclamate".

L’assessore comunale alle Pari opportunità, Orlanda Latini, prima si smarca e poi si scusa: "Il Comune non è organizzatore dell’evento, bensì co-organizzatore. Il direttore artistico è infatti Lonely Planet, che abbiamo provveduto a contattare nelle scorse ore. L’evento sarà spostato in un altro luogo, ora ci stiamo ragionando – assicura l’assessore Latini – ci scusiamo per il disagio. In queste ore, faremo un sopralluogo – dice – Ma comunque – riflette – l’accesso ai disabili è consentito. Ad ogni modo, se il vicolo che conduce all’ascensore non è ben tenuto, allora ci adopereremo per sistemarlo", glissa.