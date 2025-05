Il Parco Zoo va in trasferta

Fine settimana pieno di iniziative per il Parco Zoo Falconara. Alcune in "trasferta" da oggi a domenica (a Senigallia per Fosforo, la Festa della Scienza, e in centro a Falconara per il Falcomics, il festival della cultura pop), altre nella struttura di Barcaglione. Durante Fosforo, il Parco metterà a disposizione uno stand ai Giardini della Rocca dalle 15 alle 19. In programma anche The Forest Game, esperienza ludico-educativa su prenotazione per esplorare i prodotti di uso quotidiano derivati dalle foreste e promuovere l’importanza degli ecosistemi nella vita e nell’ambiente. Oggi alle 18.30, Gioia Gaiot – responsabile dello staff didattico-scientifico del Parco – sarà in piazza del Duca per uno show sulle curiosità del mondo animale. Tornando a Falconara, invece, ci sarà uno stand in piazza Mazzini – oggi dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 11 alle 20 –, durante il Falcomics. Previsto un fitto calendario di attività con giochi e quiz (sugli animali dei fumetti). Il Parco, invece, si trasformerà in un set fotografico per i cosplayers. Per chi visiterà lo zoo, domenica, viaggio nel mondo degli invertebrati (ore 11 e 15.30 all’Aia del Contadino).