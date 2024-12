Il Pd non ci sta e attacca: "Sta mistificando la realtà. Si assuma le sue colpe"

"Bilanci specchiati negli ultimi 10 anni sulla Fondazione Muse. Il sindaco si assuma la responsabilità degli errori del centrodestra". Il gruppo consiliare del Partito Democratico, direttamente chiamato in causa da Daniele Silvetti, non ci sta e replica: "I dati sono consultabili sul sito internet della Fondazione, qualsiasi cittadino può facilmente verificare il grado di mistificazione che c’è nelle parole del sindaco – attaccano i Dem – Siamo amareggiati e interdetti. Questo comportamento è la dimostrazione del fatto che la tensione è ormai alle stelle per Silvetti, che ha dovuto nominare pezzi di giunta non sulla base di competenze e capacità, ma utilizzando il peggior manuale Cencelli per la spartizione delle poltrone. Ora ne paga le conseguenze, ma è davvero scorretto e puerile, da parte sua, scaricare responsabilità inesistenti sulle precedenti amministrazioni. I problemi sono iniziati dopo, quando l’amministrazione Silvetti, con l’assessore Bertini in testa, ha deciso, sulla scia di ormai note manie di grandezza, di impegnare per la stagione teatrale risorse che la Fondazione non aveva. Siamo di fronte a uno scivolone nella gestione della cosa pubblica per il quale vengono chiamati in causa i membri del CdA. La realtà supera la fantasia, è il caso di dire. In un estremo tentativo di difesa, Silvetti ha annunciato l’azzeramento del CdA. La scelta era nelle sue prerogative fin dal primo giorno di mandato. Evidentemente quei professionisti avevano lavorato bene, anche se nominati dalla precedente amministrazione. Eppure ora li trasforma in capri espiatori, pur di non ammettere l’incapacità della sua giunta. Una grave mancanza di rispetto".