Il ponte del Vallone aperto da fine maggio

Ponte Vallone, a fine maggio il collegamento sarà ripristinato. Ieri il Consorzio di Bonifica ha firmato il contratto con la ditta che ha iniziato la cantierizzazione. Nei prossimi giorni è atteso l’arrivo di palancole (componenti strutturali) dopo di che bisognerà attendere circa 30 giorni per fare in modo che si asciughi il calcestruzzo. Tempistiche che farebbero pensare che entro fine maggio il collegamento sarà ripristinato. "Siamo davvero felici che il cantiere sul ponte della Cannella sia iniziato. Si tratta di un’opera strategica che i cittadini chiedevano da molto tempo e per il quale ci siamo spesi in ogni sede istituzionale: da quelle nazionali a quelle locali – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia. La soddisfazione risiede anche nel fatto di essere riusciti a superare tutti gli ostacoli che nel tempo si sono frapposti. Ora la speranza è che l’opera sia conclusa nei termini che il consorzio di bonifica ci ha garantito".

Dopo l’asciugatura, potranno prendere il via le prove di carico, ultimo step, prima della riapertura. La struttura che sorge sull’omonima strada della Chiusa è intransitabile da un anno e mezzo: da quel 15 settembre 2022 manca una delle due spalle del ponte. Non è stata portata via dalla piena del fiume Misa ma era talmente danneggiata che i primissimi lavori sono consistiti nel mettere in sicurezza ciò che era pericolante, rimuovendo quindi parte del ponte. La chiusura ha causato numerosi disagi ai residenti, in quanto il ponte consentiva di collegare i quartieri di Cannella e Vallone. L’attesa della riapertura è dovuta ad un tubo del metano, malridotto ma risultato ancora in uso. Si tratta di uno tra i due collegamenti più importanti e, per avviarne la sospensione, si è dovuto attendere l’arrivo delle temperature miti in modo da poter garantire il servizio anche senza la tubatura posizionata a ridosso del ponte.