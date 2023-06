Il pranzo del battesimo donato alle famiglie in difficoltà economica

Il pranzo e la cena di due battesimi donati alle famiglie in difficoltà economiche. Due famiglie hanno deciso di devolvere parte del cibo che serviva a festeggiare, il mese scorso, l’arrivo di due bebè, Matteo e Patrick, a chi non riesce tutti i giorni a fare una spesa alimentare. La prima è una famiglia che vive ad Osimo, l’altra ad Ancona. Si sono messe in contatto con i city angels, i volontari di Ancona, e con l’associazione Foodbusters, gli acchiappa cibo, che operano in tutte le Marche. Il pranzo del battesimo di Matteo, fatto alla Giuggiola di Camerano, è stato dato ai Foodbusters che lo sono andati a prendere al ristorante per portarlo ai city angels. La cena del battesimo di Patrick, fatta a Villa del Cerro, a Cingoli, è stata prelevata direttamente dagli angeli della città, coordinati da Patrizia Guerra. Sono stati recuperati quasi dieci chili di cibo, tra primi, contorni di verdure, carne e fritture. Le quantità sono state tutte suddivise in vaschette pronte per la consegna alle famiglie. "Tramite i nostri volontari – spiega Guerra – abbiamo consegnato il cibo alle famiglie in difficoltà. Insieme a quelle abbiamo distribuito anche delle tessere alimentari acquistate con il ricavato del torneo di burraco fatto ad aprile. Le tessere sono servite alle famiglie bisognose per fare la spesa". La famiglia del piccolo Patrick ha aderito alla donazione perché c’era già passata la zia del bebè. "Io ho fatto la stessa cosa al mio matrimonio ad ottobre- racconta Daniela Ghibirdic, 38 anni, rumena – volevo aiutare chi è in difficoltà".