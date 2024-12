Il pranzo di Natale con i poveri. Offerti oltre duecento pasti caldi

Un Natale di "condivisione e solidarietà". Anche quest’anno, la Mensa Caritas Diocesana Ferretti- S. Stefano, in collaborazione con le suore dell’Opera Padre Guido, Mensa del Povero ha aperto le sue porte nel giorno di Natale, offrendo oltre 200 pasti per il pranzo.

Un momento speciale di accoglienza e condivisione, reso possibile grazie al supporto del Vescovo Angelo Spina, dei volontari e degli operatori, che hanno scelto di stare accanto agli ultimi della nostra città.

Persone spesso sole ed emarginate hanno potuto vivere la magia del Natale in compagnia, trovando non solo un pasto caldo, ma anche calore umano, amicizia e una comunità che li abbraccia con affetto.

"Un gesto semplice che illumina il vero spirito natalizio: essere vicini a chi ne ha più bisogno" scrive la Caritas diocesana sulla sua pagina Facebook. Il lavoro della mensa di padre Guido e della Caritas è encomiabile. Ogni giorno dell’anno vengono offerti pasti caldi ai bisognosi. Il lavoro è tanto, così come è enorme il cuore dei volontari e di chi si mette al servizio degli altri per offrire qualcosa di caldo in queste fredde giornate d’inverno.

Il giorno di Natale nei locali della mensa c’erano parecchie persone. Non solo stranieri, ma anche italiani, persone che hanno perso tutto e che non riescono più ad avere le possibilità economiche per permettersi un pasto. La condivisione del giorno di festa e la solidarietà sono sentimenti che da sempre animano gli organizzatori di uno dei servizi più encomiabili offerti nella nostra città.