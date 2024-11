Il Premio Ciampi alla carriera assegnato ai Massimo Volume

Oggi è un giorno importante per i Massimo Volume, uno dei gruppi più importanti della scena rock indipendente italiana, con una splendida carriera trentennale alle spalle.

Ed è proprio all’intero percorso artistico della band che, a Livorno, verrà assegnato un prestigioso riconoscimento: il Premio Ciampi alla Carriera.

Una grande soddisfazione per il trio in cui milita la batterista Vittoria Burattini, nata a Camerano.

"Siamo contentissimi di aver ricevuto questo premio – commenta Burattini -, anche perché è un premio alla carriera, il che significa ricevere un omaggio per il fatto che si è dedicata tutta la propria esistenza a un progetto, come per noi è stato quello dei Massimo Volume, importantissimo. E’ ‘il’ progetto della vita, che ha impegnato molta parte delle nostre forze creative, e che ci ha fatto indossare il ‘vestito della festa’ nei confronti della nostra esistenza. Quello era il vestito migliore che abbiamo indossato, quando eravamo sul palco insieme. Quindi provo una gioia incredibile, anche perché quando la passione e il coinvolgimento sono così alti, quando il credere in un progetto è così totalizzante, il vedere che tutto questo ti è riconosciuto è una cosa molto importante".

Quanto al grande cantautore a cui è intitolato il premio, Vittoria Burattini confessa che "sicuramente verso Ciampi io, e non solo io, ho sentito da sempre una grande affinità perché mi piace, perché lo ritengo uno dei più bravi, e insuperati, cantautori italiani. La profondità di scrittura dei suoi testi ci accomuna a lui, visto che quelli di Mimì (Emidio Clementi, ndr) hanno un taglio molto profondo e introspettivo. Anche Ciampi era così. La cosa mi inorgoglisce, appunto perché Piero Ciampi è un cantautore che ho sempre ascoltato".

