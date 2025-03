"Il primo problema è la sporcizia"

Renato Radicchi è l’edicolante di corso Carlo Alberto e il Piano lo conosce bene: "Il primo problema è quello che riguarda la sporcizia. Per quanto facciano gli operatori non basta mai. Passano, sì, ma dovrebbero incrementare. Ma della sporcizia sono responsabili anche i cittadini. E poi c’è il problema che qui c’è molta gente che non si sa bene di cosa campi. Ci sono ragazzi a zonzo per il corso, grossi frequentatori della sala scommesse giù in fondo, ma cosa facciano non si sa. Ma non è una questione di sicurezza, ogni tanto succedono dei fatti spiacevoli, soprattutto dove si vendono alcolici, ma corso Carlo Alberto tutto sommato è sicuro. Giro anche di sera e non vedo situazioni particolari. E le forze dell’ordine passano spesso, anche l’esercito".