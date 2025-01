Il problema dei piccioni. Sorpresa, dribblata la rete . Torna l’incubo del guano

Dai portici di piazza Cavour alla galleria Dorica. Gli interventi annunciati subito dopo l’estate dall’assessore comunale al decoro, Daniele Berardinelli, non sono nati sotto una stella amica. Se il pasticcio della tinteggiatura in piazza Cavour era subito emerso, con una cromaticità tutta particolare, in molti speravano che quanto meno gli interventi sotto la bistrattata galleria Dorica potessero funzionare. Uno, in particolare, l’applicazione della rete anti-piccioni per evitare, una volta per tutte, la presenza di decine e decine di volatili e dunque del costante imbrattamento con escrementi di pennuti. Berardinelli era apparso fiducioso a settembre quando l’intervento è stato annunciato e poi realizzato. Ora però la situazione dentro la galleria commerciale, in perenne difficoltà, è tornata precaria sempre a causa dei piccioni, abili a dribblare le reti piazzate e continuare a fare il proprio comodo. I gestori delle attività del posto non sanno davvero più a che santo votarsi: "Purtroppo quel tema sta diventando una maledizione, gli uccelli continuano a esserci e a sporcare. No, il problema non è ancora stato risolto" spiega al Carlino la titolare di un’attività commerciale della galleria Dorica.

Le associazioni di categoria invece si dicono sorprese della presenza dei volatili e chiedono a tutti i proprietari delle attività economiche dell’area di fare un ulteriore sforzo per migliorare soprattutto gli infissi dei loro negozi e adeguarli alla rete protettiva. L’unica, vera soluzione sarebbe quella di trasferire tutto nelle mani dell’amministrazione comunale, possibilità remota. Acquisire dai privati, ossia dal condominio, la proprietà della galleria, ma si tratta di un investimento oneroso per la gestione e per le manutenzioni ordinarie. A distanza di un breve lasso di tempo dunque c’è ancora molto da fare.