"Il problema topi nelle aree verdi"

Silvia Tomassetti ed Eva Ricciardi lavorano alla pasticceria Cuore di Zucchero alle Tavernelle: "Le strade fanno schifo, ma come fanno schifo tante altre di Ancona. Rifacciamole tutte, ma a modo, magari di notte, un pezzo per volta, senza bloccare tutto. Le strisce pedonali qui sono scolorite ovunque, non le vede nessuno. Il traffico è troppo veloce, servirebbero dei rallentatori, ma non come quelli di via Benedetto Croce, perché in quel modo poi le auto rischiano i frontali per evitarli. E poi la scarsa illuminazione e il poco rispetto reciproco con la raccolta differenziata. Ma sono problemi che si trovano anche altrove. E il problema dei topi: per esempio in via Petrarca, dove c’è tanto verde, se ne vedono spesso. Altra questione il verde pubblico: fortuna i volontari, spesso stranieri, che tagliano l’erba per poi giocarci a calcio".