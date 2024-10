Il programma Primo summit con i ministri

Ieri i primi arrivi delle delegazioni e la cena dei ministri a Numana, ma il clou del G7 Salute ad Ancona è oggi. L’inizio dei lavori è previsto alle 9 con l’arrivo dei capi delegazione e l’accoglienza del Ministro Orazio Schillaci: "Siamo pronti per il G7 Salute di Ancona – ha detto ieri il capo del dicastero della sanità – Ringrazio il ministero degli Esteri per il prezioso supporto nell’organizzazione di questo importante vertice, il presidente della Regione Marche Acquaroli, il sindaco di Ancona Silvetti, la Questura, la Prefettura e tutte le forze dell’ordine per la collaborazione fattiva e costante. E soprattutto ringrazio tutta la città di Ancona e gli anconetani per l’ospitalità. Saranno due giorni di lavoro intenso e, sono certo, proficuo".

Oggi seguiranno i saluti introduttivi della Presidenza italiana del G7 e i saluti istituzionali ai quali prenderanno parte il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Stamattina alle 10 cominceranno le riunioni delle prime 4 sessioni del Vertice Interministeriale del G7 Salute che si protrarranno fino al primo pomeriggio. A partire dalle 9,30 di domani si svolgeranno le ultime due sessioni e, a seguire, la conferenza stampa della Presidenza italiana alla Mole vanvitelliana, nelle sale del Museo Omero. Dopo l’arrivo in città delle delegazioni, oggi sarà la giornata centrale dei lavori, che si concluderà con un evento speciale al Teatro delle Muse, riservato ai ministri e alle delegazioni. A presiedere la riunione il Ministro della Salute italiano Orazio Schillaci che, da buon ‘padrone di casa’, ospiterà i Ministri degli Stati Membri del G7, il Commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, il Ministri della Salute dei Paesi ospiti (Albania, Brasile, India, Sudafrica e Arabia Saudita), oltre ai rappresentanti di organizzazioni internazionali quali la Fao, l’Oms e l’Ocse. I temi principali che saranno discussi durante l’incontro si concentreranno su tre pilastri: architettura sanitaria globale e prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie; invecchiamento sano e attivo attraverso la prevenzione lungo tutto l’arco della vita e innovazione; approccio One Health. Quello di Ancona è il 15° di 23 su base nazionale.