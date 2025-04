Il rebus parcheggi: "Non abbiamo intenzione di riprenderci lo Stamira. Più stalli per i residenti"

Sosta e mobilità restano il cruccio per l’amministrazione comunale dorica. Dopo aver approvato il contratto con Ancona Servizi, la sua controllata al 100% che gestisce il settore, Palazzo del Popolo si appresta a varare la terza parte del piano della sosta a raso: strisce blu, sosta veloce e una rimodulazione delle tariffe. Sul tavolo anche la mobilità e i tanti nodi da sciogliere. Ne abbiamo chiesto conto a Giovanni Zinni, vicesindaco e assessore alla mobilità.

Assessore Zinni, a che punto è l’accordo con i concessionari del maxiparcheggio di piazza Pertini per la sosta a raso?

"Il sindaco ha avviato l’interlocuzione, ma l’esito è ancora incerto".

È ipotizzabile riprendere il controllo di quel parcheggio, state analizzando i termini di quella concessione?

"Il Comune non ha intenzioni persecutorie. Riprendere il parcheggio subito non è il punto di partenza, nel frattempo però chiediamo un dialogo utile alle politiche del nostro Pums (Piano urbano mobilità sostenibile, ndr.)".

Oltre al Birarelli e quello di via del Faro, a quali altre soluzioni state pensando?

"L’assessore Tombolini sta costituendo insieme a me proprio un tavolo tecnico in Comune fra le varie direzioni per realizzare vari progetti. Almeno tre i siti immaginati".

Quando partono i lavori per il san Martino?

"Sperando che non emergano problemi, entro l’anno. Il progetto, tuttavia, è di Ancona Servizi che deciderà i tempi in base alla liquidità".

Pensate di ritoccare le tariffe dei parcheggi coperti?

"No, al momento non è previsto perché vogliamo incentivarne l’uso il più possibile. I parcheggi scambiatori sono fondamentali perché con la rottura di carico sono un volano per il trasporto pubblico locale. Il collegamento con il centro deve essere veloce e vantaggioso per l’utente".

Lei ha fatto intendere che i permessi residenti potrebbero essere aumentati (prima auto 33 euro, ndr.), ci state pensando?

"Avevamo promesso di non toccare le tariffe del Comune e così è stato per tutto, tranne che per i servizi cimiteriali".

Quando verrà applicata la cosiddetta riformina sulla rimodulazione della sosta?

"Prima voteremo la delibera di giunta dove indichiamo gli stalli precisi, dopodiché il tempo necessario ad Ancona Servizi di applicarla. Almeno un mese ci vorrà".

Ci sarà un primo bilancio dell’esperimento per apportare eventuali modifiche?

"Sì, dopo sei mesi faremo una prima analisi".

Quali misure immediate applicherete per la sosta a Capodimonte?

"Stiamo cercando un modo per aumentare gli stalli residenti e studiamo gli effetti di una possibile Ztl".

Quando verrà attivato il semaforo e il senso unico su via della Loggia?

"Entro aprile attiveremo la sperimentazione".

Potenzierete i controlli dei vigili sulla sosta irregolare?

"Sì, ma senza forzature o accanimenti per esigenze di bilancio".