"Il rilancio della città non può prevedere la presenza del Cpr"

"Secondo noi Falconara va rilanciata e certamente la presenza di un Cpr non va in quella direzione, visto anche il notevole contributo che la città rende all’intera regione, essendo un polo industriale e logistico tra aeroporto e ferrovia". Parlano così da Forza Italia Falconara, dopo la contrarietà annunciata dalla Regione in merito all’ipotesi di realizzare un Centro di permanenza per i rimpatri nella zona dell’ex caserma dell’Aeronautica. "Forza Italia Falconara e tutto il direttivo accolgono con favore la notizia che il Cpr previsto sul territorio falconarese non verrà realizzato – recita una nota del partito guidato dal coordinatore Fabrizio Balzani (nella foto) – e ringraziano per questo risultato la Regione Marche e l’amministrazione comunale falconarese". E in un altro passaggio, la sezione comunale di Fi spiega: "Continueremo ad essere vigili affinché la decisione governativa continui ad essere valida. Ci rendiamo infatti conto che il problema dei migranti irregolari è lontano da essere risolto e non può essere solo l’Italia e, in particolare, le Marche, una terra di conquista da parte di nessuno".