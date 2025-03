Il sistema delle crociere. Terminal, bando scaduto. Non ci sono altre offerte: sarà la Msc a gestire tutto

"Nessuna domanda concorrente, né opposizioni o osservazioni all’avviso per la richiesta di concessione da parte di Msc spa". L’avviso pubblicato a gennaio dall’Autorità del Sistema Portuale del Medio Adriatico per la gestione del terminal crocieristico alla banchina 15, è scaduto il 18 marzo scorso e come si apprende dalla stessa Adsp non sono arrivate offerte da altre compagnie. Tradotto, via libera alla collaborazione col il colosso mondiale guidato dalla famiglia Vago che da anni fa base ad Ancona con una doppia tempistica: prima la gestione del terminal attuale, rifatto ex novo e messo a disposizione dalla stagione 2026, poi il passaggio al terminal crociere del futuro al Molo Clementino una volta realizzato. La richiesta di concessione presentata da Msc ha fatto scattare la procedura di manifestazione d’interesse andata praticamente deserta; ciò significa che si può procedere con la seconda fase e qui arrivano le puntualizzazioni dell’Authority: "L’Autorità di sistema portuale sta continuando l’attività di istruttoria che affronterà diversi aspetti: economici, qualità del servizio, effettiva sostenibilità e fattibilità del progetto. L’avvio del servizio relativo al terminal crociere della banchina 15 dipenderà dall’esito dell’istruttoria". Tra una decina di giorni parte la stagione delle crociere ad Ancona, al momento con 41 toccate complessive, 15 in meno rispetto al 2024, anche se il calendario resta aperto ad altre nuove rotte. Per quest’anno, a parte un semplice maquillage, il terminal resterà lo stesso, con tutti i suoi limiti, ma una volta risolta positivamente l’istruttoria tra Adsp e Msc (difficile pensare a un disimpegno dopo la richiesta della concessione per un periodo di ben 35 anni) partiranno la progettazione, il bando gara e l’assegnazione dei lavori per realizzare il nuovo terminal sempre alla 15, nel molo Da Chio. Il tutto sarà a disposizione a partire dalla stagione crocieristica 2026. Il 2025 sarà un anno di passione, non soltanto per le condizioni in cui sono ridotti il terminal e la banchina stessa, ma anche per la necessità di coordinare gli attracchi dei traghetti a causa della carenza di banchine. Msc avrebbe chiesto di allungare di 60-90 minuti la presenza in porto delle sue navi (la prima toccata è prevista per metà aprile), ma la cosa al momento non è stata considerata possibile proprio per cause logistiche nei mesi più caldi per i flussi turistici. Dal prossimo anno, con un nuovo terminal (salvo intoppi dell’ultima ora) e le banchine 11 e 13 a pieno regime le cose dovrebbero andare meglio. La procedura di affidamento dell’opera, dalla progettazione ai lavori, sono a carico dell’Authority che coprirà l’investimento con i soldi in arrivo dalla concessione a favore di Msc; la compagnia con sede a Ginevra, a sua volta, scaricherà i costi di gestione nel lungo periodo, 35 anni appunto, con il passaggio tra l’attuale terminal a quello futuristico che si prevede di costruire di fronte allo stabilimento della Fincantieri. I tempi per il parere del ministero su Via e Vas (Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica) si stanno allungando, ma dovrebbero ormai essere maturi. In caso positivo via a progettazione e lavori con un termine per la consegna dei lavori che si dovrebbe aggirare attorno ai 3 anni.