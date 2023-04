Il sole sorride ai Verdi Ambiente, sostenibilità, ecologia Ecco la squadra di Rubegni

I tempi dell’ambiente, della sostenibilità e dell’ecologia in genere al centro della campagna elettorale di Europa Verde. Dopo il fallimento del tavolo per il terzo polo civico (i Verdi avevano proposto il nome di Sauro Longhi, ex Rettore della Politecnica delle Marche, bocciato dal Movimento 5 Stelle) gli esponenti del ‘sole che ride’ hanno deciso di andare da soli. Un esperimento quello di Ancona, più che un laboratorio, di interesse nazionale che pone il capoluogo delle Marche al centro delle strategie politiche.

La lista di 25 candidati è stata presentata ieri da Roberto Rubegni che il 14-15 maggio correrà per diventare sindaco. Speranze di accedere al ballottaggio ovviamente no ce ne sono, ma il risultato numerico sarà importante. Europa Verde ha scelto un luogo ben preciso per presentarsi, piazza Salvo D’acquisto: "Gli altri hanno scelto sedi blindate più o meno nella zona centrale della città, noi abbiamo voluto dare un segnale forte sulla nostra attenzione a proposito di frazioni e periferie. Zone della città di cui la politica cittadina si è spesso dimenticata. Per noi questo tema sarà centrale" ha detto Rubegni. E poi la battaglia delle battaglie: "Per cambiare la città serve puntare sull’ecologia per combattere i cambiamenti climatici _ aggiunge l’ex amministratore delegato di Anconambiente _. Rapportato alla nostra realtà territoriale noi vogliamo invertire la rotta e in questa campagna faremo degli incontri proprio sul tema. Il primo sarà il 21 marzo quando tratteremo l’argomento del verde urbano". In lista ci sono studenti, imprenditori, medici e sanitari in genere, pensionati e professionisti. Tutte figure unite da un comune denominatore, ossia la cura dell’ambiente. Tra loro Antonio Budano, storico commerciante anconetano: "Vorrei assistere a un ritorno delle botteghe cittadine dove trovare prodotti del territorio invece di cedere alle multinazionali". Ecco l’elenco completo dei candidati di Europa Verde, con Caterina Di Bitonto Capolista: Tania Andreatini, Melanie Bolognini, Luca Bontempi, Antonio Budano, Andrea Capeci, Marisa Capitani, Adriano Cardogna, Federica Carretta, Sabrina Cinciripini, Dario Deodati, Claudio Di Battista, Patrizia Di Emidio, Loredana Genovesi, Simone Giacchetti, Giorgio Grottini, Diego Lucchetti, Silvia Lucesoli, Marta Natalucci, Eleonora Nobili, Roberta Pelosi, Alessandro Piangerelli, Stefano Raffeli, Vito Fabrizio Reina, Pietro Torchia.