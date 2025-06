Il Summer festival di Rds fa centro: in piazza si balla

Rds Summer Festival, in quasi settemila in piazza per Serena Brancale e Capo Plaza, gli ospiti più attesi della serata di ieri. Un palco maestoso quello allestito davanti all’ex Filanda, nel lato nord di piazza Garibaldi. Al di là delle transenne, un mare di persone, un colpo d’occhio fantastico: si balla con le mani in alto con il dj set in attesa dei live. A scaldare i motori è anche il contest ‘Galbanino il palco è tuo’ e i gadget lanciati dallo stesso palco dopo ogni esibizione. Su piazza Gairbaldi scende lentamente la notte, le luci del palco diventano più visibili come quelle dei cellulari che si spostano a ritmo di musica come fossero tante stelle. Serena Brancale balla sulle note di ‘Anema e core’ e con lei la piazza impazzisce. Le generazioni 2.0 attendono Capo Plaza e intonano a gran voce le sue canzoni. Graditi anche gli intramezzi degli speaker Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, due delle voci più amate di Rds 100% Grandi Successi. Una serata dove si sono esibiti anche sul palco anche BNKR44, Venerus, Alex Wyse. Una festa nella festa: chi non è riuscito ad entrare nella piazza, si è fatto un giro nel village, con le tante attrazioni offerte dai main sponsor dell’evento. Una doppia festa, perché stasera si tornerà in piazza per ascoltare i live di Alessandra Amoroso, Baby K, Sangiovanni, Benji & Fede, Fred De Palma, Leo Gassmann, Cioffi. Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza il centro storico è stato chiuso già dal primo pomeriggio di ieri: i sopralluoghi nella piazza sono iniziati già nelle prime ore della mattina, proprio per verificare, dagli addetti ai lavori, che gli accessi potessero garantire un regolare deflusso senza dove ricorrere ad ammassamenti e lunghe attese. I primi fans sono arrivati già nel pomeriggio, sfidando il sole battente nella piazza, pur di cercare di assistere al sound check dei loro beniamini. Magliette alla mano nella speranza di riuscire a strappare un autografo e cellulari sempre pronti, per rubare una foto o un selfie. Alle 18, all’apertura dei cancelli è scattata la corsa nella speranza di potersi accaparrare un posto vicino al palco. In piazza erano presenti due presidi della Croce Rossa e i volontari di Protezione Civile e Falchi della Rovere.