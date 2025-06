Rds Summer Festival, un delirio per 13mila

Rds Summer Festival, oggi è il giorno di Serena Brancale e Capo Plaza, sul palco anche BNKR44, Venerus, Alex Wyse. Alle 18 prenderà il via in piazza Garibaldi uno degli eventi più attesi dell’estate, ad ingannare l’attesa del concerto, il contest ‘Galbanino il palco è tuo’, con le esibizioni dei gruppi emergenti che si contendono il podio. Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, due delle voci più amate di Rds 100% Grandi Successi: saranno loro a guidare il pubblico tra esibizioni live, emozioni e la giusta dose di leggerezza.

Sabato toccherà ad Alessandra Amoroso, Baby K, Sangiovanni, Benji & Fede, Fred De Palma, Leo Gassmann, Cioffi.

Saranno oltre 13 mila le persone attese in piazza nelle due serate: le prenotazioni per partecipare all’evento hanno registrato il sold out in meno di un’ora. Saranno oltre tredicimila i presenti e il piano, messo a punto da Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Protezione Civile e Croce Rossa, riguarda non solo l’area dell’evento ma l’intero centro storico cittadino, con l’obiettivo di regolare afflusso e deflusso del pubblico, gestire la viabilità e garantire assistenza e pronto intervento in caso di emergenza.

I principali provvedimenti prevedono accessi controllati alla piazza, con varchi presidiati dove saranno effettuati controlli su zaini e borse, oltre alla chiusura anticipata di alcune vie del centro storico a partire dal primo pomeriggio di ciascuna giornata di evento. Off limits alle auto l’ultimo tratto di via Pisacane, via Portici Ercolani e via Perilli. Chiusa al traffico veicolare anche via Cavallotti, un tratto di via Testaferrata e via delle Caserme. I controlli saranno potenziati con l’impiego di agenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza anche in abiti civili, per prevenire furti, atti vandalici o episodi di microcriminalità, presenza costante di ambulanze e personale sanitario nei pressi dell’area concerti, divieto di vendita per asporto di bevande in vetro o lattina nell’area dell’evento, per garantire la sicurezza del pubblico.

Tanti anche i volontari che saranno impiegati ai varchi, ma anche all’interno del village che sarà allestito in una parte di via Portici Ercolani. Le persone munite di prenotazione, potranno accedere da via Cavallotti, all’altezza dell’Acli e da via Testaferrata. Il ritiro dei pass per l’area pit sarà invece possibile nel varco di via Maierini. I varchi da cui sarà consentita l’uscita sono quelli di via Cavallotti, lato nord e via Testaferrata, lato sud. Sotto il palco sarà allestita l’area Pit, aperta solo ai possessori di apposito braccialetto. Ma da quest’anno l’accesso sarà possibile anche a quanti vorranno vedere da vicino i protagonisti del Festival: sulla app è in vendita a 85 euro un kit che consente l’accesso all’area riservata.

Nessuna notizia è invece ancora trapelata sul soundcheck che sarà effettuato nel pomeriggio, prima dell’apertura dei varchi prevista per le 18. E domani si riparte con la seconda ed ultima tappa dell’Rds Summer Festival 2025.