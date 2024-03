Il titolare: "Affluenza imprevedibile . Ma voglio rispettare tutte le regole"

"Siamo segnalati come un locale Erasmus, per gli studenti, volevamo solo dare un servizio e non certo fare una discoteca. L’affluenza di persone arrivate è stato un fatto eccezionale che si è diffuso con il passa parola tra i ragazzi. Non ci aspettavamo tutte quelle persone e quando ce ne siamo resi conto era tardi". Così Luigi De Matteis, titolare del Caffè Diana, dà una spiegazione su quanto trovato da polizia e finanza venerdì nel suo locale. "Siamo un punto di riferimento per gli universitari – aggiunge De Matteis – vengono a fare colazione, facciamo loro anche degli sconti e contribuiamo ad una accoglienza in città di questi studenti che vengono da fuori". Da parte sua c’è tutta la volontà di rispettare le regole e valutare bene che tipo di permessi possano occorrere in modo da non farsi più trovare in difetto.

Ieri era con il suo avvocato, Matteo Catalani, per ragionare il da farsi e valutare anche la legittimità dei provvedimenti, soprattutto quello di chiusura temporanea per sette giorni. "A mezzanotte avremmo chiuso – spiega De Matteis – il controllo è arrivato alle 23. Come ho visto l’affluenza dei clienti ho chiesto ad un mio amico di aiutarmi, di darmi una mano per verificare che i ragazzi non andassero sulla strada". Nessun lavoratore in nero replica il titolare che aveva chiamato un solo deejay che si sarebbe portato dietro un amico. L’addetto alla sicurezza era solo una persona conosciuta che gli ha dato una mano perché era arrivata troppa gente. Sulla somministrazione della bibita alcolica al minore di anni 18 De Matteis precisa che su questo c’è molta attenzione da parte sua e del suo staff e che quell’unico caso può essere sfuggito ma non accadrà di nuovo.

"Non vogliamo – precisa l’avvocato Catalani – instaurare nessun contenzioso nel rispetto delle valutazione degli enti preposti. Come detto dal mio assistito la serata è stata caratterizzata da una non prevedibilità, non si voleva trasformare il ristorante in una discoteca e dove sono confluite un numero indeterminato di persone. Sulla chiusura ci aspettavamo prima un ammonimento". L’attività ieri mattina è stata aperta fino a tutto il pranzo. La chiusura è arrivata dopo le 17.

ma. ver.