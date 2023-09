Impianto crematorio Via alla progettazione

Impianto crematorio al cimitero di Tavernelle, ieri la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per l’affidamento della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un impianto crematorio al cimitero di Tavernelle.

Sarebbe una svolta per il capoluogo dove effettivamente manca un impianto del genere, presente invece in altri centri delle Marche.

Tanto per capire, ad Ancona i decessi nel 2022 sono stati 1.250, con 560 cremazioni (circa il 50%): "L’atto _ spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini _ ribadisce la volontà dell’amministrazione comunale di costruire un impianto di cremazione all’interno del Cimitero di Tavernelle e stabilisce la necessità di procedere, in questa fase, tenendo conto dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti e di altre norme tecniche in materia ambientale e delle costruzioni. Proseguiamo stabilendo le tappe di un cronoprogramma che dovrà consentirci di arrivare alla realizzazione dell’opera.

Prima scadenza è quella del 15 ottobre 2023, entro cui andrà predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L’impianto permetterà l’ottimizzazione dei costi, sia per i cittadini, sia per i Comuni limitrofi con i quali l’Amministrazione comunale di Ancona intende sottoscrivere accordi di collaborazione".

