Impianto eolico. I comitati dicono no

C’erano tanti cittadini all’incontro organizzato dai Comitati Territoriali Riuniti per affrontare le problematiche relative all’impianto industriale eolico progettato nei comuni di Fabriano e Sassoferrato e, più in generale, del futuro delle energie rinnovabili nell’Appennino. "Contro i progetti di devastazione dell’ambiente e del paesaggio dei maxi impianti eolici che si affacciano sull’Appennino centro-settentrionale malgrado la scarsa ventosità e quindi all’insegna della speculazione sui fondi pubblici europei, si è tenuta l’assemblea pubblica, occasione per approfondire il progetto e le sue implicazioni, prestando particolare attenzione agli aspetti speculativi che potrebbero riguardare il territorio ma non solo – dice il rappresentante dei Comitati -. E’ stato soprattutto un momento per capire cosa sta accadendo nelle Marche e in molte altre zone d’Italia". Nel caso di Sassoferrato, il piano industriale energetico prevederebbe l’installazione di otto pale alte 200 metri sui crinali che uniscono le località Pantana di Sassoferrato e Rucce di Fabriano. "Chiediamo alla Regione Marche di effettuare una programmazione per la produzione di energia solare con impianti che occupino i tetti dei fabbricati".